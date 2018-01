Matrícula virtual de aprovados na Fuvest começa nesta terça-feira

Começa nesta terça-feira, 4, o prazo para que os convocados na Fuvest façam a matrícula virtual no site da fundação. Quem não seguir o procedimento perde a vaga e não terá direito a concorrer nas chamadas seguintes. O prazo para a inscrição online vai até esta quarta-feira, 5. Nos dias 12 e 13 é feita a segunda etapa da matrícula, a presencial, em que o candidato confirma, pessoalmente ou por procurador, a matrícula na unidade da USP onde foi selecionado.

Nesta etapa online o calouro tem três opções. Se ele escolher a situação "satisfeito", faz matrícula no curso para o qual foi convocado e desiste de participar das chamadas seguintes para as outras carreiras indicadas na inscrição. Se quiser abrir mão da matrícula no curso para o qual foi chamado, deve marcar a opção "desistente". Assim, seguirá na disputa por uma vaga em suas outras opções de carreira. Na situação "matriculado", o estudante faz matrícula no curso em que foi aprovado, mas continua concorrendo a uma vaga nas outras opções de carreira.

Para fazer a matrícula na USP, é preciso levar originais e cópias autenticadas do certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e respectivo histórico escolar ou diploma de curso superior registrado, documento de identidade e uma foto 3x4 datada com menos de um ano.

Veja o calendário das próximas convocações e matrículas:

7 de fevereiro - divulgação da segunda chamada

8 e 9 de fevereiro - matrícula online para os aprovados na segunda chamada

11 de fevereiro - divulgação da terceira chamada

12 e 13 de fevereiro - matrícula presencial para os aprovados na primeira, segunda e terceira chamadas

17 de fevereiro - início do primeiro semestre letivo de 2014 na USP

19 de fevereiro - divulgação da quarta chamada

21 de fevereiro - matrícula presencial para a quarta chamada

25 de fevereiro - divulgação da quinta chamada

26 e 27 de fevereiro - matrícula presencial para a quinta chamada