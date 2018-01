Matrícula presencial de aprovados na Fuvest começa nesta quarta-feira

Os candidatos aprovados na Fuvest devem fazer a matrícula presencial nesta quarta-feira, 12, e quinta-feira, 13, no Serviço de Graduação das unidades que oferecem os cursos onde eles foram aprovados. Para concluir a inscrição, o estudante deverá levar a documentação prevista no Manual do Candidato da Fuvest.

Fazem a matrícula presencial os selecionados na primeira, segunda e terceiras chamadas da Fuvest que efetuaram o cadastro virtual no site da fundação. Os alunos aprovados para graduações na USP Leste, interditada desde 9 de janeiro por causa de problemas ambientais no câmpus, deverão fazer a inscrição na Faculdade de Saúde Pública.

As aulas na Universidade de São Paulo (USP) começam na próxima segunda-feira, 17. A quarta chamada será divulgada no dia 19, com matrícula presencial no dia 21, e a quinta chamada no dia 25, com matrícula nso dias 26 e 27 de fevereiro.

Neste vestibular foram ofertadas 11.057 vagas na Universidade de São Paulo (USP) e 100 vagas para o Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, totalizando 11.157 vagas.