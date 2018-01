Matrícula dos convocados pelo Sisu começa nesta segunda

SÃO PAULO - Começa nesta segunda-feira, 9, a matrícula dos estudantes convocados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para ocuparem vagas em instituições de educação superior. O resultado da edição do segundo semestre do Sisu foi divulgada nessa sexta-feira, 6.

O processo de matrícula ocorrerá nos dias 9, 10, 11 e 13. A segunda convocação será divulgada no dia 24 de junho, com matrículas marcadas para os dias 27 e 30 de junho e 1º e 2 de julho. Nessa edição foram ofertadas 51,4 mil vagas em instituições públicas estaduais e federais.

Com mais de 1,2 milhão de candidatos, a segunda edição do Sisu teve recorde de inscritos. Foram 54% a mais em relação ao ano de 2013. Os estudantes escolheram até duas opções de curso. Neste segundo semestre, puderam concorrer os candidatos que participaram do Enem de 2013 com nota superior a zero na redação.