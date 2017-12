Matrícula dos aprovados no Sisu termina nesta segunda-feira

Os estudantes aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) têm até esta segunda-feira, 9, para comparecer às instituições de ensino nas quais foram selecionados e fazer a matrícula. O processo seletivo para o segundo semestre deste ano ofereceu 30 mil vagas em 56 universidades públicas e institutos federais de educação profissional.

Os servidores das universidades e institutos federais estão em greve e, em algumas instituições, os estudantes enfrentaram dificuldade para fazer a matrícula.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), entretanto, os problemas foram pontuais e já superados. O MEC recomendou que as instituições que enfrentassem algum tipo de problema optassem por fazer as matrículas pela internet.

Nesta edição, 642 mil candidatos se inscreveram no Sisu. Após o fim do prazo, será convocada a segunda chamada, prevista para 13 de julho.

O Sistema de Seleção Unificada foi criado para unificar a oferta de vagas em universidades públicas, em substituição aos vestibulares tradicionais. As vagas são disputadas pelos estudantes a partir da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).