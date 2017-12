Matrícula dos aprovados no Sisu e ProUni termina nesta sexta

Os estudantes selecionados nas últimas listas de chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até esta sexta-feira, 12, para efetuarem a matrícula nas instituições de ensino indicadas em cada processo. Veja também: Fuvest divulga penúltima lista de chamada do vestibular 2010 Unesp divulga calendário do vestibular no meio do ano Pelo Sisu, sistema do Ministério da Educação que distribui vagas nas universidades federais, os candidatos que não efetivarem a inscrição até esta sexta-feira perderão as vagas, que serão oferecidas para aqueles que se incluíram em uma lista de espera. Os candidatos não convocados têm também até esta sexta-feira para entrar na lista de espera, acessando o site do Sisu. A partir do dia 14, o MEC divulga a relação dos estudantes classificados. Os selecionados nessa última etapa terão entre os dias 15 e 16 de março para fazer a matrícula na instituição de ensino. Os estudantes pré-selecionados no ProUni, programa federal de bolsas de estudo, também tem nesta sexta-feira o último dia para confirmar as informações e efetuar a inscrição nas universidades selecionadas. A lista pode ser acessada através do site do programa. O ProUni oferece bolsas de estudo para o ensino superior destinadas a estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública e ser de baixa renda. As bolsas integrais são reservadas a estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio (R$ 756) por membro da família. As bolsas parciais, que custeiam 50% da mensalidade, podem ser pleiteadas por candidatos com renda familiar de até três salários mínimos (R$ 1.530) per capita. (Com Agência Brasil)