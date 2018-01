Matrícula de aprovados no Sisu termina nesta sexta

Termina hoje o prazo de matrícula dos 47.680 candidatos aprovados na primeira etapa do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os estudantes devem procurar as universidades e instituições federais de educação profissional para as quais foram classificados. A vaga só é confirmada após a realização da matrícula do estudante. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), cabe ao selecionado observar as regras definidas em cada instituição federal e apresentar os documentos exigidos — a relação pode ser consultada no Sisu ou na própria instituição. Segunda etapa As vagas não ocupadas serão oferecidas na segunda etapa de inscrições, cujo prazo será aberto na segunda-feira, 15, e se estenderá até o dia 20. Os candidatos não selecionados na primeira devem se inscrever para a próxima.