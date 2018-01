Matrícula da 2ª chamada do Sisu termina nesta terça

Os candidatos aprovados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma do Ministério da Educação que reúne vagas no ensino superior público, devem fazer a matrícula nas instituições onde foram aprovados até esta terça-feira, 4. O local, o horário e os procedimentos para a inscrição devem ser verificados pelo estudante com a escola em que foi selecionado.

Fica automaticamente fora do processo o candidato que não realizar a matrícula. O estudante que não foi aprovado em nenhuma das convocações ou selecionado em segunda opção, mesmo que tenha feito a matrícula, pode participar da lista de espera.

Para entrar na fila, o estudante deve acessar o sistema e clicar no botão de confirmação de interesse em participar da lista, em seu boletim, até a sexta-feira, 7. É necessário aguardar a mensagem de confirmação para garantir que o cadastro foi concluído. Os candidatos serão convocados a partir de 11 de fevereiro.

A primeira edição do Sisu 2014 bateu recorde com mais de 2,5 milhões de estudantes cadastrados, aumento de 31,28% em relação à edição anterior. No total, foram quase 5 milhões de inscrições, já que cada candidato pode optar por dois cursos.