Matemática é vilã no primeiro dia da segunda fase da Unesp

A prova de Matemática foi a grande vilã do primeiro dia da segunda fase do vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp), segundo professores de cursinhos ouvidos pelo Estado. O exame, aplicado na tarde deste domingo, 15, teve 24 questões, distribuídas entre as disciplinas de Física (3), Biologia (3), Matemática (3), Química (3), História (4), Geografia (4) e Filosofia/Sociologia (4).

Para Marcelo Dias Carvalho, coordenador do curso Etapa, as questões de Matemática tiveram um grau de dificuldade maior do que o resto da prova. “A prova de Matemática destoou das matérias como um todo. O destaque foi a Geometria, pedida nas três questões. Duas delas foram bastante trabalhosas”, disse.

Segundo Carvalho, as demais provas de exatas foram simples, com questões bem elaboradas. As perguntas de humanas tiveram dificuldade média. “A prova de História foi clássica, com questões claras, de temas bem conhecidos. A de Filosofia e Sociologia teve bastante interpretação de texto”, afirmou.

Coordenador do Anglo Vestibulares, Alberto Francisco do Nascimento destaca, além da prova de Matemática, as questões de Geografia. “Elas foram mais elaboradas, exigiam respostas longas, o que tomava o tempo do aluno”, afirma.

De forma geral, no entanto, a prova da Unesp teve perguntas claras, que não dificultaram a vida do estudante, diz Célio Tasimafo, diretor pedagógico da Oficina do Estudante. “O tempo de prova foi mais do que suficiente. Os enunciados eram diretos e objetivos. Não houve questões inesperadas e os temas eram clássicos. Quem estudou se saiu bem nas avaliações”, afirma.

Segundo dia. Nesta segunda-feira, 16, os estudantes fazem o segundo dia de provas da segunda fase da Unesp, que terá 12 questões dissertativas e uma redação. Assim como no primeiro dia, a avaliação terá duração de quatro horas e meia.

Foram convocados para a segunda fase do vestibular 41.147 candidatos. Eles disputam 7.259 vagas, distribuídas em câmpus da universidade em 23 cidades. O resultado final do vestibular será divulgado no dia 27 de janeiro.