Matemática e física apavoram candidatos à Fuvest em Ribeirão Preto

FRANCA - A Fuvest 2017 começa neste domingo, 27, com a prova da primeira fase. Na região de Ribeirão Preto (SP) muitos alunos chegaram bem antes aos locais do exame para esperar a abertura dos portões, às 12h30. Lembrando que os candidatos poderiam entrar até as 13h.

"A expectativa é boa, mas só de pensar nas questões de matemática já fico preocupada", disse Thamara Santos, que saiu de Passos (MG) para fazer a prova em Franca, a 100 quilômetros de distância. "Espero voltar para casa com minha vaga bem encaminhada", falou.

Outro estudante, Gabriel Windess, de 18 anos, viajou bem mais que a colega para prestar a Fuvest. Ele se deslocou quase 600 quilômetros de Pirapora (MG) até Franca para fazer a prova ao lado de amigos. Ele tenta o curso de direito, na Faculdade São Francisco, em São Paulo. "Sei que é difícil, principalmente matemática e física, mas estou confiante que posso ir bem", falou.

A prova terá cinco horas de duração e 90 questões de múltipla escolha neste domingo. Em Franca as provas são aplicadas na Faculdade de Direito de Franca e no Centro Universitário Uni-Facef.