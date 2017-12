Master em Jornalismo, o curso pioneiro

Criado em 1997 em São Paulo, o Master em Jornalismo do Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS) foi pioneiro no projeto de formar gestores nas redações. “O grande diferenciador e característica do Master em Jornalismo é o fato de ter nascido e se desenvolvido ao longo de 15 anos em estreitíssima relação com o mercado”, diz o diretor do curso, Carlos Alberto Di Franco. Segundo ele, o Master se renova a cada programa, “com respostas técnicas às atuais e novas demandas das redações”.

Voltado à Gestão de Empresas de Comunicação, o Master inicial deu origem a outros dois cursos, de Jornalismo Digital e de Jornalismo Econômico. “O Master foi inovador”, afirma Eugênio Bucci, diretor da nova pós-graduação em Jornalismo da ESPM, que lecionou no curso do IICS. “O professor Di Franco foi o primeiro a enxergar essa necessidade (de aperfeiçoar a formação de jornalistas).”

O secretário de Redação do jornal baiano A Tarde, Wilson Gasino, de 44 anos, fez o Master em 1999, quando trabalhava no diário A Gazeta do Povo, de Curitiba. “Na graduação, há várias cadeiras teóricas sobre o fazer jornalístico, mas não tem nada como o Master, focado em gestão de pessoas, recursos materiais”, diz Gasino. “É importante profissionalizar o jornalismo, sair daquela visão romântica antiga.”

Marta Gleich, de 48 anos, que atualmente é diretora de internet do grupo de gaúcho RBS, fez parte da primeira turma do Master em Jornalismo. “É interessante, porque o curso traz a questão da gestão formatada para uma empresa de comunicação.”

