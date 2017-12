Marinha entrega lanchas para transporte de alunos no PA A Marinha do Brasil entregou hoje, em Belém, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), as duas primeiras "lanchas escolas" desenvolvidas especialmente para o programa "Caminho da Escola". O programa tem como objetivo renovar a frota de veículos escolares do País, garantir mais conforto e segurança aos estudantes e contribuir para o acesso e a permanência na escola dos alunos de educação básica das redes públicas que moram na zona rural.