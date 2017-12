Manual sobre novas regras da redação do Enem 2012 será divulgado nesta 2ª

Às 16 horas desta segunda-feira, o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Luiz Cláudio Costa, vão apresentar o manual sobre as novas regras da redação do Enem 2012 .

O Inep vai investir R$ 2 milhões em editais para promover estudos e discussões sobre correção de textos. A medida será divulgada junto com o Guia do Estudante, publicação com orientações de como ocorrem as avaliações, as correções e como solucionar as dúvidas sobre o exame. A novidade deste ano é o Guia de Redação, material com as redações de alunos que obtiveram nota máxima na edição anterior, comentadas por uma comissão de especialistas.

As provas no Enem 2012 serão realizadas nos dias 3 e 4 de novembro. Os 5,8 milhões de candidatos da próxima edição do exame, número recorde de inscritos, farão o exame em 140 mil salas de 1.600 municípios do País.