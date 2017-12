Manifestação com UNE e UBES pode chegar a 50 mil pessoas, diz CET

O ato começou por volta das 10h, na Praça Charles Miller, em frente o Estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo. Após a concentração, os trabalhadores seguem agora até a Assembleia Legislativa passando pela Avenida Paulista.

Segundo a Força Sindical, uma das participantes do ato, a Agenda Unitária da Classe Trabalhadora é um conjunto de reivindicações democráticas e populares para mudanças na política econômica, como redução dos juros, conquistar o desenvolvimento com valorização do trabalho, distribuir renda e fortalecer o mercado interno, reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução do salário, acabar com o Fator Previdenciário, por uma política de valorização das aposentadorias, regulamentar a terceirização para garantir os direitos dos trabalhadores, entre outros.

Participam da manifestação a Força Sindical, a CTB, a CGTB, a UGT e a Nova Central, e Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), UNE (União Nacional dos Estudantes) e Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundatistas), dentre outros.