Mais uma universidade portuguesa aceitará Enem no processo seletivo

Depois da Universidade de Coimbra, outra instituição de ensino superior de Portugal aceitará o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) em seu processo seletivo. A Universidade da Beira Interior, da cidade de Corvilhã, na região central do País, permitirá que alunos brasileiros usem as notas das edições do Enem de 2012 e 2013.

O peso do resultado em cada uma das provas (Redação, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Língua Portuguesa e Matemática) dependerá da graduação pretendida. A universidade oferece graduações em Ciências Biomédicas, Psicologia, Engenharia Civil, Gestão e Cinema. As inscrições para o processo seletivo terminam em 1º de julho e o ano letivo começa em setembro.

Dos quase 7 mil alunos da Universidade da Beira Interior, 60 são brasileiros, um dos maiores grupos estrangeiros da escola. De acordo com a instituição, a anuidade dos cursos é de € 5 mil, o que equivale a aproximadamente R$ 15 mil. Outra opção oferecida é a de anuidade com alojamento, que fica em € 7,5 mil euros (cerca de R$ 22,5 mil) por aluno.