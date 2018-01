Mais três candidatos do Enem são eliminados por usar o Twitter durante a prova

No segundo dia do Enem, neste domingo, mais três candidatos foram eliminados por acessar a rede social Twitter, via celular, durante a prova. O uso de qualquer aparelho eletrônico é proibido. Ontem, oito candidatos foram desclassificados pelo mesmo motivo.

Os casos de hoje ocorreram em Salvador (BA), São José dos Pinhais (PR) e Parauapebas (PA).

De acordo com o MEC, não houve registro de tumultos na entrada dos locais de prova como ocorreu ontem em algumas cidades. Hoje os candidatos respondem a 90 questões de Linguagens e matemática, além da redação. A prova termina às 18h30.