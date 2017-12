Mais escolas particulares de SP aderem à greve geral; veja lista completa

Em 48 horas, mais que dobraram os colégios particulares que vão parar na capital paulista e as queixas de pais se acirraram, com manifestos e cartas com críticas a posições adotadas por colégios e pedidos para manter as aulas e não aderir à greve geral desta sexta. Em alguns casos, solicitou-se a revisão da decisão.

De acordo com balanço fechado às 21 horas desta quinta-feira, 27, pelo Sindicato dos Professores de São Paulo (Sinpro-SP), pelo menos 233 escolas privadas permanecerão sem aulas. Alguns estabelecimentos fizeram questão de destacar que a suspensão das aulas ocorre pela dificuldade de os funcionários chegarem aos estabelecimentos.

Mas o movimento de pais também vem crescendo. Na Escola Lourenço Castanho, na Vila Nova Conceição, zona sul, os pais colocaram um banner na frente do colégio, repudiando a paralisação. Em outro dos estabelecimentos mais tradicionais, o Colégio São Luís, os pais organizaram um grupo de mensagens e queixas online.

Na segunda-feira, a escola enviou aos pais um comunicado informando que a decisão dos professores de entrar em greve “é coerente com os valores que sustentam”, a proposta pedagógica do colégio e com a identidade da instituição. “Estamos seguros que o posicionamento do Colégio São Luís está afinado com seus 150 anos de história.”

A decisão causou revolta. Uma mãe que não quis se identificar, temendo represálias aos dois filhos matriculados no São Luiz, afirma que “o conteúdo do comunicado tem um caráter escancaradamente político e ideológico”. “O colégio foi irredutível às nossas queixas”, diz.

Já para o fisioterapeuta Alberto Silveira, que tem um filho de 12 anos no Colégio São Luiz, e também participa das discussões online, a questão ideológica é menos importante que a quebra de confiança vista por ele na atitude da instituição. “Muitos pais estão revoltados, pela polarização ideológica que vivemos. Mas o cerne da questão é que não fomos consultados como parte interessada desse processo tão importante.”

Um grupo do colégio Santa Cruz, na zona oeste, também lançou nas redes sociais um manifesto intitulado “Vem pra aula na sexta”. “Se não concorda com a greve dos professores no Santa Cruz, junte-se a nós”, diz a convocação. Segundo o texto, a ideia é “mostrar que os pais estão descontentes, discordando do posicionamento dos professores”. O grupo fará três plantões diante da escola, às 8, 12 e 16 horas, e convidarão outros pais a assinar uma petição contra a escola e espalhar fitas brancas pelo colégio “para deixar marcada a indignação.”

No Stance Dual, também há um manifesto, assinado por 57 mães para protestar contra a adesão dos professores. No texto, os pais dizem “manifestar sua decepção com a decisão”, que prejudica os alunos “e a rotina dos pais que vão precisar trabalhar normalmente”. O grupo também diz, no documento, que convida “a direção da escola a reconsiderar sua decisão”.

Faltas. As adesões, porém, não são apenas políticas ou envolvendo professores. “Quando recebemos um comunicado da escola, no primeiro momento muitos pais se revoltaram por interpretar como posicionamento de esquerda da instituição”, disse Ricardo Nardini, pai de um aluno do Colégio Santa Maria, na zona sul. A escola esclareceu que os professores não aderiram à greve, mas haverá suspensão das aulas porque 170 funcionários vão de ônibus para o trabalho e não conseguirão chegar. “O dia será reposto.”

Veja abaixo a lista das escolas particulares paulistanas que vão parar (por adesão à greve ou suspensão de atividades) nesta sexta-feira, 28, segundo o Sindicato dos Professores de São Paulo (Sinpro-SP):

1. ABC (Vl. Mariana)

2. Advento

3. Alef Peretz

4. Alexandre de Gusmão

5. Almanaque

6. Anglo 21 (Santo Amaro)

7. Anglo Brasileiro

8. Anglo (unidade Butantã)

9. Anglo (unidade Center Ville)

10. Anglo (unidade João Dias)

11. Anglo (unidade Sergipe)

12. Anglo (unidade Tamandaré)

13. Anglo (unidade Vila São Francisco)

14. Ânima

15. Arraial das Cores

16. Assunção

17. Ateliê Carambola

18. Avicena

19. Aviva

20. Bakhita

21. Bambino

22. Be.living

23. Beacon Scholl

24. Beit Yaacov

25. Boni Consili

26. Bosque Feliz

27. Brasil Objetivo

28. Brasilia (Tatuapé)

29. Brazilian Internacional School

30. CAM (Anhembi/Morumbi)

31. Caetano Álvares

32. Caminho Aberto

33. Carandá - Vivavida

34. Capítulo 1

35. . Carlitos

36. Casinha Pequenina

37. Centro de Ensino São José

38. Centro Educacional Brandão

39. Centro Educacional Santa Teresinha

40. Cermac

41. Certus

42. Colégio 14 de Julho

43. Colibri

44. Comecinho de Vida

45. Companhia de Maria

46. Costa Zavagli

47. Criarte

48. Cristo Rei

49. Cursinho da Poli

50. Cursinho Maximize

51. Divina Pastora

52. Dominus Vivendi

53. Eco

54. Educ

55. Educandário Nossa Senhora Aparecida

56. Elias Zarzur

57. Elite

58. Elvira Brandão

59. Equipe

60. Escola Alecrim

61. Escola da Vila

62. Escola do Futuro

63. Escola Estilo de Aprender

64. Escola Primeira

65. Escola Recreio

66. Escola Técnica Oswaldo Cruz

67. Escola Viva

68. Espaço Brincar

69. Espaço Crescer

70. Espaço Lúdico

71. Eugênio Montale

72. Eugênio Pose

73. Exatus

74. Faculdade Oswaldo Cruz

75. Faculdade Sumaré

76. Fazendo Arte

77. FECAP

78. FMU

79. FraNSCarmo

80. Friburgo

81. Giordano

82. Giordano Bruno

83. Grão de Chão

84. Grajaú

85. Guimarães Barbosa

86. Habilitat

87. Henry Wallon

88. Horizontes/Uirapuru

89. Hugo Sarmento

90. Iavne

91. Instituto Acaia

92. Interação

93. Interagir

94. Intergraus (unidade Santana)

95. Intergraus (unidade Moema)

96. Intergraus (unidade Morumbi)

97. Intergraus (unidade Paraiso)

98. Invenções

99. Il Peretz

100. Ítaca

101. Jacarandá

102. Jardim Escola Conhecer

103. Jesus Maria José

104. Johann Gauss

105. Koala

106. Leonardo Da Vinci (Anglo Osasco)

107. Liceu Coração de Jesus

108. Livre Aretê

109. Lourenço Castanho

110. Lucere Mundi

111. Lumiar

112. Madre Alix

113. Madre Cabrini

114. Madre Mazzarello

115. Mania de Aprender

116. Maple Bear (Granja Julieta)

117. Maple Bear (Jaguaré)

118. Maria Antonio de Moura

119. Maria Imaculada

120. Maria Imaculada (Ipiranga)

121. Maria, Maria

122. Marilac

123. Mary Ward

124. Marupiara

125. Mater Amabilis

126. Mater Et Magistra

127. Mesquita

128. Metodista

129. Metropolitano (Liga das Senhoras Ortodoxas)

130. Meu Castelinho -Itaim

131. Meu Castelinho - Pinheiros

132. Miguilim

133. Miranda

134. Mirassol

135. Móbile

136. Mon Petit

137. Monte Carlo

138. Monte Sinai

139. Nana Nenê

140. Normélia Balock

141. Nossa Estrela Guia

142. Saint Clair

143. Nossa Senhora Auxiliadora

144. Nossa Senhora da Glória

145. Nossa Senhora das Graças (Gracinha)

146. Nossa Senhora do Morumbi

147. Nossa Senhora do Rosário

148. Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus

149. Notre Dame

150. Nova Época

151. Nova Escola

152. Nova Geração

153. Novo Espaço

154. Ofélia Fonseca

155. Oswald de Andrade

156. Padial

157. Palmares

158. Paralelo

159. Paulistinha

160. Paulo de Tarso

161. Pentágono (Alphaville)

162. Pentágono (Morumbi)

163. Pentágono (Perdizes)

164. Pequeno Mundo

165. Pio XII

166. Pioneiro

167. Planeta Azul

168. Play Pen

169. Poliedro

170. Politeia

171. Ponto de Partida

172. Projeto Vida

173. PUC-SP

174. Quintal do João Menino

175. Rainha da Paz

176. Rainha dos Apóstolos - Ipiranga

177. Red House International School

178. Regina Mundi

179. Renascença

180. Ressurreição

181. Rio Branco (Alphaville)

182. Rio Branco (Higienópolis)

183. Rumo

184. Sagrado Coração de Jesus

185. Saint Klauss

186. SAL Salesiano - Faculdade

187. Salesiano Santa Teresinha

188. Santa Bárbara

189. Santa Catarina de Sena

190. Santa Clara

191. Santa Cruz

192. Santa Gema

193. Santa Marcelina

194. Santa Maria

195. Santana (Colégio)

196. Santi

197. Santo Agostinho

198. Santo Américo

199. São Bento

200. São Confúcio

201. São Domingos

202. São Francisco de Assis - Vila Alpina

203. São Francisco de Assis (Cidade Ademar) - parcial

204. São Francisco de Paula

205. São Francisco Xavier

206. São Luis

207. São Luiz Gonzaga

208. São Miguel Arcanjo

209. São Paulo da Cruz

210. Sapere Domus

211. Semear

212. Sesi IV Centenário

213. Sesi Carrão

214. Sesi Vila Leopoldina (ensino médio)

215. Sion (Higienópolis)

216. Soter

217. Stance Dual

218. Stella Maris

219. Teia Multicultural

220. Torricelli

221. Talk Kids

222. Uninove

223. Unisant'anna

224. Vera Cruz

225. Villa Dei Bambini

226. Viver

227. Viver (Cotia)

228. Waldorf Berta e Emil Molt

229. Waldorf Francisco de Assis

230. Waldorf Micael

231. Waldorf Rudolf Steiner

232. Waldorf São Paulo