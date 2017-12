Mais de 99 mil inscritos fazem o vestibular da Unesp neste domingo

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) realiza neste domingo, a partir das 14 horas, a primeira fase do vestibular. São esperado 99.404 inscritos.

Os portões serão fechados pontualmente às 14 horas. O exame terá duração de quatro horas e meia.

A prova da primeira fase contém 90 questões de múltipla escolha, sendo 30 de Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Artes), 30 de Ciências Humanas (História, Geografia e Filosofia) e outras 30 de Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química).

Além das cidades onde há cursos disponíveis da Universidade para o primeiro semestre de 2014, a prova também será realizada em Americana, Brasília/DF, Campinas, Cananeia, Dourados/MS, Guarulhos, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santo André, Sorocaba, Três Lagoas/MS e Uberlândia/MG.

O resultado da primeira fase será divulgado em 3 de dezembro, na página da Vunesp, que realiza o processo seletivo, e no endereço vestibular.unesp.br. As provas comuns da segunda fase serão aplicadas em 15 e 16 de dezembro, nas mesmas 36 cidades.

A Unesp oferece 7.259 vagas para seu Vestibular 2014. No total, há 171 opções de cursos em 23 cidades: Araçatuba (155 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.045), Botucatu (600), Dracena (40), Franca (400), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (270), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (40), Rio Claro (490), Rosana (80), São João da Boa Vista (40), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (184), São Vicente (80) e Tupã (120).

Cotas. No Vestibular 2014, o Sistema de Reserva de Vagas para a Escola Básica Pública garante um mínimo de 15% das vagas de cada curso para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública. Isso deve ampliar a proporção destes alunos nos cursos da Unesp, que no Vestibular 2013 já era de cerca de 40% do total das vagas oferecidas.