Mais de 70% das escolas públicas urbanas têm acesso à internet

O Ministério das Comunicações informou nesta sexta-feira que 72,75% das escolas públicas urbanas do País já têm acesso à internet de alta velocidade. No total, são 47.204 estabelecimentos municipais, estaduais e federais localizados em zona urbana no país. A meta do programa governo é conectar todas as 64.879 escolas urbanas até o fim deste ano.

O levantamento de dados, feito pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), mostra que no primeiro semestre deste ano foram incluídas 4.206 escolas no programa. São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Bahia foram os Estados que receberam o maior número de conexões e os Estados da região norte foram os menos beneficiados.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a Anatel, isso ocorre por causa das dificuldades de acesso das operadoras à região.

O programa do governo Banda Larga nas Escolas estabelece que as concessionárias de telefonia fixa devem levar aos municípios infraestrutura de rede para a conexão das escolas públicas urbanas em banda larga.

De acordo com o compromisso assumido pelas empresas, mesmo as novas escolas que surgirem durante a execução do programa serão conectadas até o fim do ano.