Mais de 500 alunos da rede pública de SP recebem cerfificado de empreendedores

Mais de 500 alunos de escolas estaduais de São Paulo se formaram no primeiro semestre na área de empreendedorismo. A ação é fruto de uma parceria entre o departamento de responsabilidade social de uma empresa de telecomunicações e a ONG Junior Achievement.

As aulas foram ministradas por funcionários de diversas áreas e cargos da Nextel, por meio do programa de voluntariado da empresa. O programa irá se estender até o final do ano e mais funcionários deverão participar. As escolas ficam todas na Avenida Paulista, localizadas perto da sede da empresa.

Na sala de aula, foram abordados temas como recursos naturais, mundo dos negócios e economia pessoal. Os alunos receberam apostila e certificado, e os funcionários também ganharam diploma do treinamento.