Mais de 5,7 milhões confirmam participação em Enem

Estadão.edu, com informação do MEC,

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) registrou número recorde de inscrições confirmadas para a prova, que será aplicada nos dias 3 e 4 de novembro. Dos mais de 6,4 milhões de pré-inscritos, 5.790.989 estão com inscrição confirmada para participar do exame. É o maior número de inscritos de todas as edições.

Desse total, 4.029.756 obtiveram isenção de taxa, por serem concluintes de escolas públicas em 2012 ou terem se declarado pertencentes a famílias de baixa renda. Outros 1.761.233 efetuaram o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 35,00.

Todos os inscritos receberão o cartão de confirmação de inscrição, contendo o número de sua inscrição, data, hora e local onde farão as provas. O documento também contém a indicação dos atendimentos diferenciados ou específicos, da opção de língua estrangeira e da solicitação de certificação, quando for o caso. O cartão de confirmação poderá também ser impresso na página de acompanhamento da inscrição do exame.

As provas do Enem 2012 ocorrerão nos dias 3 e 4 de novembro. No primeiro dia, sábado, serão realizadas as provas de ciências humanas e suas tecnologias e de ciências da natureza e suas tecnologias, com duração de 4 horas e 30 minutos. No segundo, domingo, serão realizadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e matemática e suas tecnologias, com duração de 5 horas e 30 minutos.