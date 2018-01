Mais de 4,5 milhões se inscrevem para fazer o Enem

O Ministério da Educação (MEC) registrou mais de 4,5 milhões de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009. Segundo o levantamento da pasta, divulgado nesta segunda-feira, 20, foram feitas até às 23h59 de domingo, 19, quando o prazo foi encerrado, 4.576.126 inscrições. Ao longo dos 35 dias em que o sistema esteve disponível na internet, foram registrados 6.761.646 acessos.

Os candidatos de 99 países também tiveram acesso ao sistema, que continua aberto para o acompanhamento das inscrições, segundo o MEC. Até a quarta-feira, 22, o candidato poderá imprimir o boleto e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de R$ 35.

Estão isentos os estudantes de escolas públicas matriculados no último ano do ensino médio. Os candidatos que pediram isenção da taxa devem confirmar se tiveram a reivindicação atendida. Caso contrário, precisam fazer o pagamento no prazo determinado.