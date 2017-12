Mais de 31 mil candidatos disputam 2ª fase da Fuvest no domingo

Começa neste domingo, 8, a segunda fase do vestibular da Fuvest, que selecionará 10.952 candidatos para habilitações dos 99 cursos da Universidade de São Paulo (10.852 vagas) e para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (100 vagas).

Os 31.503 convocados realizarão as provas em 20 locais na região metropolitana de São Paulo e 22 do interior do Estado, nas cidades de Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Jundiaí, Lorena, Marília, Piracicaba, Pirassununga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Taubaté.

Essa etapa compreende três provas de caráter analítico-expositivo. No dia 8 (domingo), a prova consta de uma redação e 10 questões de Português; no dia 9 (segunda-feira) os candidatos deverão responder 16 questões sobre disciplinas do núcleo comum obrigatório do Ensino Médio: História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia e Inglês. Na terça-feira (10), a prova terá 12 questões de duas ou três disciplinas (seis ou quatro questões de cada uma), de acordo com a carreira escolhida.

Em todos os dias, os portões para ingresso dos candidatos serão abertos às 12h30min e serão fechados às 13h. Não serão permitidos retardatários. Os vestibulandos só poderão deixar o local de exame a partir de 15h.

Para saber onde fará a prova, o candidato deve acessar o site da Instituição (www.fuvest.br), abrir a página “Convocados 2ª. Fase” (lista em ordem alfabética) e clicar sobre o seu nome.

A Fuvest aconselha que os endereços sejam visitados no sábado, a partir de 10h, quando as listas de candidatos estarão afixadas. Para esclarecer dúvidas sobre o local de exame o vestibulando poderá telefonar para (11) 3093 2300.

O que levar

Em todas as provas da segunda fase, incluindo as provas de Habilidades Específicas, é necessário apresentar o original do Documento de Identidade. As respostas deverão ser feitas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os candidatos poderão levar lápis nº 2, borracha, régua graduada, água e alimentos. Para as provas do terceiro dia que contenham questões de Matemática, será permitido o uso de esquadros, transferidor e compasso.

No primeiro dia de prova os convocados deverão entregar uma foto 3 x 4 recente.

O uso de celulares ou qualquer dispositivo móvel de comunicação, computadores, gorros, bonés e caneta marca-texto é proibido.

Resultado

A primeira chamada será divulgada em 4 de fevereiro de 2012 (sábado), para matrícula nos dias 8 e 9.