Mais de 3 milhões acessaram cartão de confirmação do Enem

Mais de 3 milhões de candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2014 já tiveram acesso ao cartão de confirmação de inscrição, segundo o Ministério da Educação (MEC). A consulta está disponível aos participantes da prova desde a segunda-feira, 27, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

O balanço refere-se até as 17h15 desta quarta-feira, dia 29. Os cartões apresentam as informações pessoais do participante – nome, cadastro de pessoa física (CPF), número de inscrição no Enem, opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol), necessidade de atendimento especial e local de realização das provas.

Além do acesso virtual, os cartões também estão sendo entregues pelos correios. Quem não receber o cartão, não conseguir imprimi-lo pela internet ou constatar erro no documento, poderá entrar em contato com o atendimento ao participante, pelo telefone 0800 61 61 61.

As provas serão aplicadas nos dia 8 e 9 de novembro. Mais de 8,7 milhões de pessoas se inscreveram. Os participantes terão quatro horas e 30 minutos, no primeiro dia, para fazer as provas de ciências humanas e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. No segundo dia, serão cinco horas e 30 minutos para as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e elaboração da redação. Será impedido o acesso do participante que se apresentar após o fechamento dos portões.

