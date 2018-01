Mais de 3,5 milhões já viram notas do Enem

Mais de 3,5 milhões de estudantes que fizeram o Enem de 2012 conferiram suas notas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) até as 13h deste domingo, 30. A consulta às notas foi liberada na sexta-feira. Ao todo, 4,1 milhões de alunos participaram do exame.

No site do Inep é possível acessar os resultados individuais por área de conhecimento e a nota da redação informando o número de inscrição e a senha usada no ato do cadastro ou ainda o CPF e a senha. A prova de redação estará disponível para vista pedagógica (consulta apenas para o estudante ver seus erros, sem a possibilidade de entrar com recurso) no dia 6 de fevereiro.

Com a nota do Enem os estudantes podem concorrer a uma das 129,2 mil vagas oferecidas em universidades e nos institutos federais de ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O período de inscrições vai de 7 a 11 de janeiro de 2013, exclusivamente pela internet.

Além das vagas em instituições públicas, os candidatos podem usar a nota no Enem para concorrer a bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni), a financiamentos do Programa de Financiamento Estudantil (Fies) e para obter a certificação do ensino médio. Para isso, o inscrito na prova precisa obter nota mínima de 450 pontos em cada uma das áreas do conhecimento e 500 pontos na redação.