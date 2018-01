Mais de 260 mil se inscrevem no sistema do Enem

O Ministério da Educação (MEC) informou que mais de 260 mil estudantes já se inscreveram no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) até o início da tarde de hoje. Segundo o ministério, 440 mil alunos trocaram a senha no sistema e já podem fazer a inscrição, no período das 6 horas às 23h59, até a próxima quarta-feira (dia 3) no site do SiSU na internet

De acordo com o ministério, o sistema opera com normalidade. Na sexta-feira passada, o sistema criado pelo Ministério da Educação na internet para estudantes se candidatarem a uma vaga em universidades federais usando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estreou com congestionamentos, dificuldades de acesso e mensagens de erro.

Ontem, a assessoria do ministério informou que o problema de lentidão foi "plenamente solucionado". Segundo o MEC, depois de apresentar defeito, um equipamento da rede interna do ministério foi substituído e o serviço passou a funcionar normalmente. Com informações da Agência Brasil.