Mais de 23% das bolsas do ProUni são destinadas a cursos a distância

Pouco mais de 23% das 162.329 bolsas oferecidas pelos Programa Universidade para Todos (Prouni) no primeiro semestre de 2013 são para cursos de graduação a distância. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), 37.783 vagas são ofertadas em cursos não presenciais de instituições privadas de ensino superior. Dessas, 32.420 são custeadas integralmente pelo governo federal e 5.363, de modo parcial (50% da mensalidade).

Os candidatos interessados em participar do programa tiveram até as 23h59 desta segunda-feira, 21, para se cadastrar.O número total de inscritos ainda não foi divulgado pelo MEC. Até as 20 horas de ontem, 965.116 candidatos haviam se inscrito. Foram registradas 1.874.729 inscrições, isso porque cada candidato pode fazer até duas opções de curso.

Criado pelo governo federal em 2004, o ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior. Neste primeiro semestre, estão sendo oferecidas 162.329 bolsas, distribuídas em 12.159 cursos de 1.078 instituições de todo o país. As bolsas integrais somam 108.686 e as parciais, 53.643. O estado de São Paulo é o que oferece mais bolsas, 56 mil, seguido por Minas Gerais (17 mil bolsas) e o Paraná (12 mil).

A bolsa integral é concedida a estudantes com renda bruta familiar por pessoa até um salário mínimo e meio (R$ 1.017) e as parciais àqueles com renda familiar até três salários mínimos por pessoa (R$ 2.034).

O estudante que conseguir apenas a bolsa parcial (50% da mensalidade) pode custear a outra metade por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) sem a necessidade de apresentar fiador. Para isso, é preciso que a instituição onde o aluno pretende se matricular tenha firmado termo de adesão ao Fies e ao Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (Fgeduc).

Os candidatos podem se inscrever no ProUni exclusivamente pela internet. Para participar é preciso ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou na rede particular na condição de bolsista. Também é pré-requisito ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2012, alcançado pelo menos 450 pontos e não ter zerado a nota da redação. No ano passado, a exigência mínima era 400 pontos.

A primeira divulgação dos resultados será no dia 24 deste mês e a segunda, no dia 8 de fevereiro. Quem não for pré-selecionado em nenhuma das etapas poderá entrar na lista de espera nos dias 24 e 25 de fevereiro.

Desde a sua criação, o ProUni atendeu 1.096.359 estudantes, dos quais 739.094 com bolsa integral.