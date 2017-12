Mais de 200 municípios não receberão livros didáticos do MEC em 2011

Balanço do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) mostra que 222 municípios não aderiram ao Programa Nacional do Livro Didático (PNDL). Em 2011, essas cidades não receberão o material, que será distribuído gratuitamente pelo Ministério da Educação (MEC) a todas as escolas públicas de educação básica. No País, a adesão chegou a 96%

Dos 222 municípios que não se inscreveram, 143 são no Estado de São Paulo.

A partir deste ano, as Secretarias da Educação ou entidades precisam preencher um termo de adesão ao programa. Segundo o MEC, o objetivo da mudança foi evitar o desperdício. Antes, todas as escolas da rede pública recebiam os livros, mas, em alguns casos, as redes de ensino optavam por adquirir materiais didáticos de sua preferência, como apostilas, e não utilizar as obras enviadas pelo governo federal.

Quem ficou de fora do PNLD 2011, mas queira receber as obras em 2012, pode firmar o termo de adesão com o FNDE a qualquer momento.

No próximo ano, o PNLD vai atender a estudantes do 6° ao 9° ano do ensino fundamental com obras de português, matemática, história, geografia, ciências e língua estrangeira (inglês ou espanhol).