Mais de 159 mil estudantes fazem 1.ª fase da Fuvest neste domingo

Neste domingo, 25, mais de 159.603 mil candidatos devem fazer a 1.ª fase da Fuvest. Os estudantes disputam 10.982 vagas na USP e 100 na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. O vestibular tem ainda 21,5 mil treineiros. Nesta edição, o número de inscritos teve um crescimento de 8,6% em relação ao ano passado, quando 146.892 alunos se inscreveram.Após a avaliação, o Estadão.edu fará a correção ao vivo do exame.

A prova terá início às 13h (horário de Brasília) do domingo e duração de cinco horas. A Fuvest recomenda que os alunos cheguem ao local até 12h30, quando serão abertos os portões. É também aconselhável uma visita ao local de prova no dia anterior. No sábado, 24, a partir das 11h, as listas com os nomes de todos os candidatos que farão prova naquele endereço estarão afixadas na entrada dos prédios, para consulta do nome do candidato e da sala em que ficará.

Para a realização do exame, será necessário levar documento original de identidade (com foto), caneta esferográfica (tinta azul ou preta), lápis e borracha e, se desejar, água e alimentos leves.

Serão 90 questões de múltipla escola sobre disciplinas do núcleo comum obrigatório do ensino médio: português, história, geografia, matemática, física, química, biologia, inglês, inclusive algumas questões interdisciplinares.O exame será aplicado em 124 endereços, dos quais 65 são na Grande São Paulo e 59 no interior do Estado.

Correção ao vivo

O Estadão.edu vai transmitir a correção ao vivo da prova de primeira fase da Fuvest logo após o exame, que se encerra às 18 horas. O Cursinho da Poli vai deslocar a sua estrutura de correção para a sede do Grupo Estado e dez professores farão a análise da prova no estúdio da TV Estadão. Por volta das 19h30, será também divulgado o gabarito oficial.

Os leitores que tiverem eventuais dúvidas sobre a avaliação poderão enviar perguntas pelos perfis do Estadão.edu no Facebook e no Twitter, sempre acampanhadas da #EduFuvest.

O resultado da primeira fase será divulgado no dia 17 de dezembro, segunda-feira. As provas da segunda fase serão realizadas nos dias 06, 07 e 08 de janeiro de 2013.