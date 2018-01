Mais de 146 mil candidatos fazem hoje 1ª fase da Fuvest

Chegou a hora. A partir das 13 horas de hoje, 146.885 candidatos iniciam a disputa por quase 11 mil vagas em cursos da USP e da Santa Casa com a prova da 1ª fase do vestibular da Fuvest. O exame será realizado das 13 às 18 horas.

A Fuvest orienta os candidatos que cheguem aos locais de prova às 12h30. Sair com antecedência de casa será ainda mais importante na capital, já que a probabilidade de chuva hoje é de 80%. Além disso, a realização do GP Brasil de Fórmula 1 em Interlagos deve prejudicar o trânsito na zona sul.

O exame terá 90 questões de múltipla escolha. Os estudantes devem levar documento de identidade, caneta esferográfica (azul ou preta), lápis n.º 2 e borracha. Eles não poderão usar equipamentos de telecomunicação, como celulares nos 114 locais de prova.

A lista de convocados para a segunda fase será divulgada em 19 de dezembro. As provas dessa etapa ocorrerão entre os dias 8 e 10 de janeiro.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este ano, um bom desempenho na 1.ª fase será mais importante na disputa por vagas na USP, porque a nota dessa etapa voltará a valer na pontuação final.

Além dessa, outras mudanças vão aumentar a concorrência na 1.ª fase. A nota mínima para chegar à 2.ª fase subiu de 22 para 27 pontos. E o número de convocados para a etapa final será de dois a três candidatos por vaga – até o ano passado eram três para todas as carreiras.

A Fuvest também reforçou o controle para evitar que candidatos com ensino médio incompleto apareçam como candidatos a vagas reais, e não como treineiros. A direção do vestibular passou a exigir a autenticação das informações prestadas durante a inscrição. Mesmo assim, o número total de inscritos cresceu 10,47% em relação a 2010.

Perfil

Humanas, com 51,6 mil inscritos, é a área mais concorrida entre os cerca de 128 mil candidatos que disputam de fato vagas na USP e na Santa Casa. Exatas teve 36,2 mil inscritos e Biológicas, 40,2 mil.

Entre os 18,7 mil treineiros, 7,4 mil vão concorrer na carreira fictícia de Humanas, 6,2 mil na de Exatas e 5,1 mil em Biológicas.

O curso de Engenharia Civil no câmpus da USP em São Carlos é o mais concorrido deste vestibular, com 52,27 candidatos disputando cada vaga. A seguir vêm Medicina, com 51,18, Publicidade e Propaganda (47,20) e Relações Internacionais (44,55).

Fanfarras

Dos inscritos, 83.176 vão prestar a 1.ª fase nos 61 locais de prova da capital e da Grande São Paulo. Outros 3.026 farão o exame em Santos, que tem apenas um local de prova. Os demais candidatos estão espalhados pelos 16 pontos selecionados pela Fuvest em 52 cidades do interior – nesse caso, a cidade com maior número de inscritos, 9,4 mil, é Campinas.

Os 1.322 estudantes que farão a Fuvest em Lorena, a 190 km de São Paulo, terão mais um desafio além do exame. A cidade do Vale do Paraíba será sede hoje da final do 19.º Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, com a apresentação de 12 fanfarras.

A distância entre o local de aplicação da prova, o Colégio São Joaquim, e a praça central, onde os grupos vão se apresentar, é de 1 quilômetro. Apesar da apreensão de candidatos quanto ao barulho, a organização do encontro em Lorena, de responsabilidade das Secretarias de Educação e Cultura, não comentou a coincidência de data e horário com o vestibular.

O coordenador de Comunicação da Fuvest, José Coelho Sobrinho, revelou surpresa ao ficar sabendo da coincidência dos eventos, por meio da reportagem. “Antes de selecionar o prédio fazemos pesquisas. Isso começa com quatro meses de antecedência.”

Segundo Coelho, o processo de pesquisa começa por telefone. Depois uma pessoa vai até o endereço conferir todas as condições do prédio, desde acessibilidade até condições das carteiras, bebedouros e banheiros. “Foram feitas 114 pesquisas para saber se haveria algum problema para o candidato.”

De acordo com a programação do concurso musical, a abertura será feita às 10 horas, 3 horas antes do início da prova, e 12 fanfarras do País deverão se apresentar.

Lorena tem um câmpus da USP com 1.600 estudantes de Engenharia. A Fuvest vai oferecer 360 vagas em Lorena. Os cursos mais procurados na unidade são Engenharia Química e Engenharia de Produção.

Sem ciclofaixa

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai suspender neste domingo o funcionamento de trechos da Ciclofaixa de Lazer, por causa da realização do vestibular da Fuvest na Cidade Universitária, zona oeste de São Paulo.

Serão desativados os seguintes trechos: Avenida Professor Manuel José Chaves (entre a Praça Panamericana e a Ponte Cidade Universitária); Ponte Cidade Universitária; Rua Alvarenga (entre a Ponte Cidade Universitária e Avenida Afrânio Peixoto); Avenida Afrânio Peixoto (entre a Rua Alvarenga e a Praça Vicente Rodrigues).

A CET vai ajustar retornos para as bicicletas na Praça Panamericana e na Avenida Valdemar Ferreira, junto à Rua Romão Gomes.