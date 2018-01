Mais de 1 milhão de estudantes já se inscreveram para o Enem

Em oito dias, mais de 1,1 milhão de estudantes já se inscreveram para o Enem 2009. Segundo o Inep, órgão responsável pela elaboração e aplicação do exame, o número exato é de 1.145.494 adesões até as 16h desta segunda-feira, dia 22. As inscrições podem ser feitas até 17 de julho pelo site http://enem.inep.gov.br/inscricao. As visitas recebidas no sistema de inscrições do exame somam mais de 1,3 milhão em números absolutos, e são provenientes de 64 países. O Inep divulgou que entre as nações que acessaram a página de inscrição online do Enem 2009 estão Cuba, Vietnã, Arábia Saudita, Grécia, Índia e África do Sul. No Brasil, São Paulo lidera como o Estado com maior número de inscritos, somando mais de 193 mil. Veja também: Deciframos o DNA do Enem O aumento da demanda era esperado devido às mudanças no exame, que a partir deste ano será usado para a seleção de candidatos pelas universidades federais. Na segunda-feira, 15, o ministro da Educação, Fernando Haddad, informou que 42 das 55 universidades federais utilizarão o Enem para selecionar seus alunos, seja em 2009 ou nos próximos processos seletivos. O formato também vai mudar. A prova terá anteriores 180 questões objetivas, em vez dos 63 itens cobrados até o ano passado. O exame será realizado nos dias 3 e 4 de outubro.