Maioria dos alunos do ensino fundamental se declara branca

A maioria dos estudantes de nível fundamental no país se declara branca (40,1%). Em seguida, estão pardos (39,1%) e pretos (12,9%). A informação consta da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, divulgada nesta sexta-feira, 18, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com base em uma amostra de 489.865 mil alunos entre 13 e 15 anos, o estudo revela que a maior proporção de pretos foi observada em Salvador (34,8%) e a menor, em Curitiba (7%). Em relação às regiões do país, o porcentual de alunos brancos é maior no Sul. Segundo a pesquisa, em Florianópolis a proporção de alunos que se declaram brancos chega a 70,6%. Em Porto Alegre, esse índice é de 69,8% e em Curitiba, de 62,8%. Já Boa Vista, no Acre, e São Luís, no Maranhão, têm a maior proporção de pardos, 60,9% e 60,5%, respectivamente.