Mãe que difamou diretora de escola terá que pagar indenização

SOROCABA - A mãe de um ex-aluno foi condenada a pagar indenização à diretora de uma escola pública de Capela do Alto, no interior de São Paulo, acusada por ela de agredir os estudantes. A mulher chegou a circular um abaixo-assinado na cidade pedindo a destituição da diretora.

Inconformada com a acusação, a docente entrou com ação na Justiça por calúnia e difamação. A Justiça entendeu que a denúncia era falsa e condenou a mulher a pagar R$ 10 mil à diretora a título de indenização por danos morais. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira, 7, e as partes tiveram as identidades preservadas.

A sentença é de primeira instância e ainda cabe recurso. A diretora alegou no processo que as falsas acusações causaram grandes transtornos a sua administração à frente da escola. Na tentativa de provar o alegado, a mãe levou à audiência marcada pela Justiça dois alunos supostamente agredidos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A mãe de um deles, no entanto, além de negar as agressões, disse que o filho tinha mau comportamento na escola, aproveitamento escolar ruim e já tinha sido alvo de intervenção do Conselho Tutelar para ajuste de disciplina.

O juiz deu a sentença na mesma audiência e na presença da mãe, que ainda foi advertida verbalmente pelo magistrado. A advogada da diretora, Ana Paula Vasques Moreira, considerou a condenação emblemática. "Talvez a ré não tenha dinheiro para pagar a indenização. O que importa para a diretora é mostrar que isto não pode ser feito."

Segundo ela, há um abuso crescente com relação a professores, funcionários e diretores de escolas. "Os valores estão invertidos e, quem deveria ser prestigiado, acaba sendo atacado de maneira covarde", disse.