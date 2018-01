Mãe de aluna agride professora em Salto de Pirapora-SP

Uma professora de 47 anos da Escola Municipal João Fernandes de Andrade, em Salto de Pirapora, no interior paulista, foi agredida pela mãe de uma aluna na segunda-feira. A vítima foi abordada do lado de fora do colégio. Ela sofreu ferimentos no rosto e foi levada para um hospital de Sorocaba. Ainda não há informação sobre o motivo da agressão. Como protesto, professores e funcionários da escola se recusaram a dar aulas nesta terça-feira.

A prefeitura de Salto de Pirapora registrou boletim de ocorrência contra a mãe da aluna por agressão na delegacia da cidade. Após receber alta médica, a professora passará por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). A agressora deverá ser chamada para depor.