Mackenzie leva 6º Prêmio Santander Jovem Jornalista

Luana Copini, aluna do 4.º ano de jornalismo da Universidade Mackenzie, é a vencedora do 6.º Prêmio Santander Jovem Jornalista, realizado neste ano de 2011 em conjunto com a Semana Estado de Jornalismo. Ela segue no próximo ano para Pamplona, na Espanha, para uma bolsa de estudos na Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra.

O anúncio foi feito nesta quinta, 17, por Fernando Martins, diretor executivo de Estratégia da Marca e Comunicação Corporativa do Grupo Santander Brasil, Jamil Hannouche, do Santander Universidades, Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo e Roberto Gazzi, diretor de Desenvolvimento Editorial do Grupo Estado. Luana participou, com outros 240 estudantes, da Semana Estado. Sua reportagem sobre mídias sociais disputou a premiação com 77 outros trabalhos, dos quais 6 foram selecionados para a etapa final.

Ao final do encontro, surpreendendo a todos, Fernando Martins e Jamil Hannouche comunicaram que os 5 outros concorrentes deste ano seriam premiados com um programa individualizado na Universidade de Salamanca, também na Espanha.

O anúncio reuniu os estudantes classificados para o certame deste ano: Claudia Assencio de Campos (Unimep), Fernanda Carolina e Silva Rocha Pinto (Unitau), Larissa Tsuboi Ogusico (Cásper Líbero), Letícia Marçal Russo (Pucamp) e Raul Galhardi Pinto (PUC-SP).

Todos receberam computadores como prêmio de classificação. Também estiveram presentes familiares e diretores das escolas participantes. Ao anunciar o vencedor, Fernando Martins destacou o carinho do Grupo Santander com programas como este, que consolidam a formação profissional de jornalistas que, em breve estarão, ocupando posição de destaque na imprensa, importante ferramenta da democracia.

Ao agradecer a parceria com o Grupo Estado, Ricardo Gandour enfatizou a importância que a empresa dá aos programas como este e o Curso Estado de Jornalismo, "que nos tem permitido revelar valiosos talentos profissionais".