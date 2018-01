Mackenzie fez nesta sexta vestibular do meio do ano

O Mackenzie fez seu vestibular do meio do ano nesta sexta-feira. Estão em disputa mais de 3 mil vagas nos câmpus de São Paulo, Tamboré e Campinas, em cursos como Economia e Jornalismo. A prova, feita num dia só, teve 60 questões das disciplinas do ensino médio, como português e matemática, além da redação.

O tema da redação do vestibular do meio de ano do Mackenzie foi o lixo. A universidade forneceu dois textos de base e uma tirinha para os alunos resolverem. O primeiro texto falava sobre os problemas do recolhimento de lixo no Rio de Janeiro; outro texto falava sobre a questão dos aterros sanitários e lixões.

Já a tirinha mostrava uma pessoa dirigindo carro e jogando, em uma rua imunda, lixo. No terceiro quadrinho, o personagem se via dentro do carro, em uma inundação. A prova teve que ser resolvida pelos estudantes em 4 horas, junto com a redação.

No dia 30 será publicada a lista com os convocados na primeira chamada, no site do Mackenzie.

Veja aqui o gabarito da prova do Mackenzie.