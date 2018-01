Mackenzie diz não se responsabilizar por apitaço de alunos

Em nota divulgada à imprensa, a reitoria do Mackenzie diz que "por força da lei, não pode se responsabilizar por ações de estudantes fora do seu espaço físico ou mesmo impedi-las" e segue dizendo que "lamenta, ainda, os transtornos causados nas ruas em decorrência de tais manifestações". A declaração se refere a manifestação ocorrida hoje, 21, organizada por alunos da universidade em protesto a adoção das notas do Enem como forma única de seleção de candidatos.

A manifestação reuniu cerca de 800 alunos em frente ao campus, na Rua da Consolação. Estudantes seguiram até a Rua Maria Antônia e retornaram ao Mackenzie, mas encontraram as portas fechadas e foram impedidos de entrar. Alguns estudantes tentaram pular o muro e foram atingidos com spray de pimenta por policiais militares.

No comunicado, a reitoria reafirma a decisão de utilizar o Enem como processo seletivo, seguindo, assim "o exemplo de outras instituições educacionais de primeira linha no Brasil, tanto públicas quanto privadas, que já incluíram esta iniciativa em sua seleção.".