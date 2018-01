Mackenzie divulga segunda lista de convocados

A Universidade Presbiteriana Mackenzie divulgou a segunda lista de convocados para o vestibular 2010. Os candidatos chamados devem fazer as matrículas no dia 16 de janeiro, das 9h às 13h. Os candidatos devem levar os seguintes documentos: histórico escolar do ensino médio, cédula de identidade, uma foto 3x4 recente e o CPF. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou de um representante legal. O manual do candidato traz mais detalhes sobre a matrícula. Leia mais: Mackenzie faz vestibular sem surpresas