Mackenzie divulga primeira lista de candidatos selecionados pelo Enem

A Universidade Presbiteriana Mackenzie divulgou na tarde desta quinta-feira, 10, a lista de candidatos selecionados pelo Enem 2011. Esta é a primeira vez que a instituição adota o exame como único instrumento classificatório para metade das vagas disponíveis de seu vestibular de inverno.

A medida causou polêmica quando foi anunciada, pois muitos dos alunos discordaram da nova resolução. No dia 20 de março, inclusive, muitos deles se reuniram em frente à faculdade para protestar contra a adoção do exame como recurso isolado para ingresso.

Benedito Guimarães Aguiar Neto, reitor da universidade, declarou em entrevista ao Estadão.edu que considera o Enem uma das formas de avaliação mais democráticas e inclusivas que temos, hoje, no País. Por esta razão, o adotou.

A lista de candidatos convocados está disponível em no link http://news.mackenzie.com.br/vestibular/lista/cursos.php.

A matrícula deve ser realizada no próximo sábado, 12, das 9h às 14h, no local onde será ministrado o curso escolhido pelo candidato. No dia 17 de maio, a instituição divulgará a segunda lista de convocados para vagas ainda não preenchidas.