Mackenzie divulga lista com convocados em segunda chamada

O Mackenzie divulgou nesta quinta-feira, 10, a lista dos candidatos aprovados do vestibular do primeiro semestre de 2013. Para conferir se foi aprovado, os candidatos devem acessar o link http://news.mackenzie.br/vestibular/lista/cursos.php.

Os aprovados deverão efetuar matrícula neste sábado, 12, das 9 horas às 14 horas, e na segunda-feira, 7, das 9 horas às 18 horas no local onde será ministrado o curso para o qual o candidato foi convocado. A próxima chamada será divulgada no dia 17 de janeiro, com matrículas no dia 19.

Mais de 21 mil candidatos inscreveram-se nesta edição do vestibular, que oferece 4.150 vagas em 33 cursos nos câmpus Higienópolis, Campinas e Alphaville.