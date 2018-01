Mackenzie aplica vestibular nestas segunda e terça-feira

A Universidade Presbiteriana Mackenzie aplica nestas segunda-feira e terça-feira as provas do vestibular 2011. A instituição está oferecendo 4,6 mil vagas distribuídas em três câmpus. O gabarito do primeiro dia será publicado nesta segunda-feira, por volta das 18h, no site do Mackenzie.

Todos os grupos de estudantes farão provas de redação, língua portuguesa e literaturas brasileira e portuguesa, língua inglesa ou língua espanhola, física, química, matemática, biologia, geografia e história.

A divulgação da lista de classificação geral será feita em 13 de janeiro. A segunda chamada de aprovados sai dia 19 de janeiro, e a terceira em 28 de janeiro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2114-8000 ou pelo site do Mackenzie.