Mackenzie abre inscrições para vestibular 2013

Começa nesta terça-feira, dia 25, o período de inscrições para o primeiro vestibular 2013 da Universidade Mackenzie, de São Paulo. As inscrições podem ser feitas pelo site www.mackenzie.br até dia 21 de novembro, e as provas serão realizadas no dia 8 de dezembro. A taxa de inscrição custa R$ 85.

Os candidatos disputarão 4.150 vagas em 33 cursos nos câmpus Higienópolis, Campinas e Alphaville. A divulgação dos resultados será feita no dia 3 de janeiro de 2013, e a matrículas poderão ser feitas a partir do dia 5.

A segunda chamada será realizada no dia 10 de janeiro. No total, estão previstas seis chamadas para este processo seletivo. As inscrições para as vagas remanescentes acontecerão do dia 3 ao dia 21 de janeiro. Elas serão preenchidas por meio das notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2012.