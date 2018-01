Lula se solidariza com professores agredidos em Curitiba

SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para se manifestar sobre a greve de professores do Paraná e a reação da Polícia Militar, que na tarde desta quarta-feira, 29, entrou em confronto com os manifestantes. "Solidarizo-me com os professores do Paraná, que foram agredidos de forma violenta pela Polícia Militar do Estado", escreveu. O Paraná é governado pelo tucano Beto Richa.

Segundo Lula, a polícia tem de garantir o direito de manifestação das pessoas e protegê-las. "É inadmissível que o direito de manifestação seja restringido a qualquer pessoa, principalmente àqueles que trabalham pela educação de nossos jovens e o futuro do País", escreveu o ex-presidente.

De acordo com o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), cerca de 150 pessoas (professores, a maioria) ficaram feridas depois que tiros de bala de borracha e bombas de gás lacrimogêneo foram lançados no confronto entre policiais militares e docentes, no Centro Cívico de Curitiba, próximo à prefeitura.