Lula insinua que fraude no Enem foi trama ainda não explicada

O roubo das provas do Enem ainda é uma trama não explicada, insinuou nesta sexta-feira, 9, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o presidente, o episódio é uma trama com intenções ainda desconhecidas. "Eu, sinceramente, não posso acreditar que, no momento que está vivendo o Brasil, alguém tivesse a intenção de roubar uma prova do Enem e passar para a imprensa", disse Lula.

"Antigamente, se levava para vender para os cursinhos. Eu não sei se tinha alguém que se sentiu prejudicado pelo Enem e resolveu fazer com que o Enem não desse certo este ano", afirmou o presidente. Para Lula, quem está envolvido no roubo da prova pode ter pensando em prejudicar o governo mas, na verdade, foi irresponsável e "prejudicou a tentativa de milhões de jovens de, através do Enem, entrar na universidade".

O presidente destacou a importância da prova como uma pretensão dos jovens para entrar em uma universidade. "A gente não pode afirmar a serviço de quem isso aconteceu. Eu não sei quem se sentiu prejudicado com o Enem". O presidente afirmou que as pessoas que se sentiram prejudicadas com o sucesso do Enem e o novo formato da prova podem ser as responsáveis pelo vazamento.