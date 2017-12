Lula diz que, se for necessário, governo fará duas provas do Enem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender nesta quarta-feira, 10, a existência e a importância do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e disse que, se for necessário, haverá novas provas para garantir a avaliação. "Se tem problema no Enem vai ser consertado. Damos duas garantias para os estudantes: que vamos investigar o que aconteceu e que nenhum jovem vai deixar de entrar na universidade por causa de problema com o Enem", disse.

A declaração do presidente foi dada pouco antes de ele embarcar de Moçambique, na África, para a Coreia do Sul, onde participará da reunião do G-20 (grupo dos 20 países mais ricos e influentes do mundo).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente garantiu que a Polícia Federal vai investigar para saber o que ocorreu efetivamente no exame e que nenhum jovem vai ficar sem cursar a universidade. “Se for necessário fazer uma prova, faremos; se forem necessárias duas, faremos. Mas o Enem vai continuar a ser fortalecido. É isso.”

O Enem foi aplicado no último fim de semana a 3,3 milhões de estudantes. A prova de sábado teve erros de impressão no cabeçalho do cartão-resposta e em parte do caderno de questões da cor amarela - o que levou a juíza da 7.ª Vara Federal no Ceará, Karla de Almeida Miranda Maia, a suspender o exame, em caráter liminar, até o julgamento do pedido de anulação do Enem protocolado pelo Ministério Público Federal do Estado (MPF-CE). Ontem, a magistrada também impediu a divulgação dos gabaritos das provas de sábado e domingo.