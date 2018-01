Lula defende o ProUni em encontro com bolsistas

Durante o encontro com os estudantes, Lula defendeu o ProUni, que já beneficia 698 mil estudantes carentes com bolsas em faculdades privadas. "As pessoas que sempre puderam estudar não têm noção do que é para um pai ou uma mãe colocar seu filho na universidade", disse o presidente. "Tem gente que não gosta do ProUni, tem cisma."

Na conversa, Lula disse que, após deixar o governo, irá a Salamanca para receber da universidade um dos muitos títulos de doutor honoris causa oferecidos nos últimos sete anos.

"Talvez eu darei aula para vocês em espanhol", brincou.

Neste ano, o Ministério da Educação ofereceu vaga em Salamanca para 10 estudantes inscritos no ProUni com melhores notas no Enem.