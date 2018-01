Luiz Roberto Curi é o novo presidente do Inep

Quinze dias após o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) pedir demissão, o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, anunciou Luiz Roberto Liza Curi como o novo chefe do instituto. Curi é sociólogo e doutor em economia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

A assessoria do Ministério da Educação (MEC) informou que a nomeação de Curi será publicada ainda nesta semana no Diário Oficial da União.

Em nota, o MEC informou que Curi chega ao Inep com "boa receptividade da comunidade acadêmica e científica". Seu antecessor, José Francisco Soares ficou na presidência do órgão por dois anos, mas deixou o cargo após enfrentar desgaste com os servidores do Inep.

No final 2015, Soares apresentou uma proposta de reestruturação do órgão. No mesmo mês foi imposto um corte de 14% dos cargos comissionados (cargos de confiança) do Inep. Para a Associação dos Servidores do Inep (Assinep), a proposta “desestruturava e comprometia” as finalidades do instituto.

Curi é membro do Conselho Nacional de Educação (CNE), já integrou também o Conselho Superior da Unicamp e presidiu o Conselho do Patrimônio Artístico, Arquitetônico e Cultural de Campinas. No Ministério da Educação, foi diretor geral de Políticas de Educação Superior, entre 1997 e 2002. Teve passagem ainda pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), ambos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Atribuições. O Inep é responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e também de outras avaliações da educação básica e do ensino superior no Brasil, como a Provinha Brasil e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).