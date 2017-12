Luiz Cláudio Costa é o novo presidente do Inep

O Inep, órgão do Ministério da Educação responsável pelo Enem, ganhou o quarto presidente em quatro anos consecutivos nesta terça-feira, 7, com a nomeação do professor Luiz Cláudio Costa para o cargo. Ele ocupava a secretaria de Educação Superior da pasta e assume o Inep no lugar da pedagoga Malvina Tuttman, que foi demitida pelo ministro Aloizio Mercadante no dia 26 de janeiro.

A nomeação de Costa e a exoneração de Malvina foram publicadas no Diário Oficial da União.

Quando era reitor da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas, Costa tornou-se um dos principais defensores do "novo Enem", que desde 2009 é a principal forma de acesso ao ensino superior público no País.

O novo presidente do Inep é graduado em Matemática e fez mestrado em Agronomia na UFV. É doutor em Agrometeorologia pela Universidade de Reading, na Inglaterra.

Filiado ao PT e homem de confiança do ex-ministro Fernando Haddad, Costa é alvo de críticas por parte de servidores do Inep, que encaram a troca de comando como uma questão política: sai uma educadora de perfil técnico, entra um petista especializado em engenharia agrícola.

O cargo de presidente do Inep é um dos mais vulneráveis de Brasília. À frente do instituto, Costa deverá tratar ainda de avaliações como o Censo Escolar, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa).

Mudanças

Nos próximos dias, o MEC deverá anunciar as saídas de Eliezer Pacheco e Carlos Augusto Abicalil das secretarias de Educação Profissional e Tecnológica e de Articulação com os Sistemas de Ensino, respectivamente.

O anúncio depende da aprovação dos nomes dos substitutos pela Casa Civil.

Desde que assumiu a pasta, Mercadante demitiu, além da presidente do Inep, a secretária de Educação Básica, Maria do Pilar Lacerda.

* Atualizada às 12h05