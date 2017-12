Longe de casa

O trainee de gerente de aeroporto da Gol é um caçula perto dos programas das três maiores redes varejistas de moda do País. Riachuelo, Renner e C&A treinam jovens há pelo menos 19 anos para comandar unidades.

Bruno Fernandes, de 25 anos, recebeu as chaves de uma loja da Riachuelo em Manaus este mês, após um ano de formação. Bacharel em Direito, escolheu a Roiachuelo porque ela é controlada por um grupo empresarial do Rio Grande do Norte. “Nós, natalenses, encaramos a companhia como patrimônio do Estado.”

Bruno foi capacitado para ser gerente em São Paulo e em Natal. “Durante o treinamento a gente fica com um escudo, que é o gerente da loja. Agora, tenho 55 colaboradores sob meu comando.”

Formada em Administração, a recifense Thaís Spinelli, de 28 anos, foi aprovada no trainee da C&A. O treinamento durou 15 meses, dos quais três em São Paulo e o restante em Fortaleza, onde ela assumiu a gerência de uma loja em julho. “Mesmo que pudesse escolher, não queria trabalhar em Recife. Gosto de viver experiências novas.”