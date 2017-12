Local de prova do Enem já está disponível no cartão de confirmação

Os candidatos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano já podem consultar o local da prova através do acesso ao cartão de confirmação da inscrição na Página do Participante e também no aplicativo do Enem para celular.

Para acessar o cartão é preciso fornecer o número do CPF e a senha cadastrada durante a inscrição no Enem. Além do local de prova, o documento também informa o número de inscrição, a data e hora das provas, a opção de língua estrangeira escolhida e os atendimentos específicos ou especializados, caso tenham sido solicitados.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que, após conhecer o lugar onde fará a prova, os candidatos façam o trajeto antes do dia do Enem e verifiquem a distância, o tempo gasto e a melhor forma de chegar, para evitar atrasos no dia da aplicação. Apesar de não ser obrigatório, o Inep sugere que os candidatos levem o cartão de confirmação no dia da prova para facilitar o acesso às informações de sua inscrição.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Enem será realizado em dois domingos: em 5 de novembro, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos, redação e ciências humanas e, no dia 12 de novembro será a vez das provas de ciências da natureza e matemática. O exame será aplicado em 1.724 municípios, para 6.731.203 inscritos.

Fim das inscrições para o Enem PPL

Encerra-se nesta sexta-feira, 20, às 20h59 o prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade e Jovens sob Medida Socioeducativa (Enem PPL). As provas serão aplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro.

A inscrição e o acompanhamento do cadastro devem ser feitos pelos responsáveis pedagógicos das unidades prisionais e socioeducativas que firmaram, até o dia 13 de outubro, o termo de Adesão, Responsabilidades e Compromissos junto ao Inep. O termo e as inscrições devem ser feitos pelo Sistema do Enem PPL

Segundo o Inep, os participantes maiores de idade podem utilizar a nota do exame como mecanismo único, alternativo ou complementar para o acesso à universidade.

Como recuperar a senha de inscrição

Participantes que esqueceram a senha cadastrada na inscrição deverão recuperá-la para conseguir o acesso ao Cartão de Confirmação da Inscrição.

O Inep preparou um passo a passo para recuperar a senha nas seguintes situações: aqueles que esqueceram a senha, mas lembram do e-mail cadastrado; aqueles que esqueceram a senha e o e-mail, mas lembram do telefone cadastrado; e aqueles que esqueceram a senha, o e-mail e o telefone cadastrados.

Passo a passo da recuperação da senha

Acesse a Página do Participante do Enem 2017

Forneça seu CPF, responda ao desafio das figuras e clique no link "esqueci minha senha";Uma nova tela mostrará seu CPF e alguns caracteres do e-mail cadastrado na inscrição para que você confira. Responda novamente ao desafio das figuras e clique em "enviar nova senha por e-mail"; Uma nova senha será enviada para o e-mail cadastrado.

Passo a passo da recuperação da senha e e-mail cadastrados

Acesse a Página do Participante do Enem 2017

Forneça seu CPF, responda ao desafio das figuras e clique no link "esqueci minha senha"; Uma nova tela mostrará seu CPF e alguns caracteres do e-mail cadastrado na inscrição para que você confira;

Se você não se lembra ou não tem acesso ao e-mail revelado, responda novamente ao desafio das figuras e clique no link "não tenho acesso a este e-mail"; Uma nova tela mostrará seu CPF e alguns caracteres do celular cadastrado na inscrição para que você confira;

Responda novamente ao desafio das figuras e clique em "enviar nova senha por SMS";Uma nova senha será enviada para o telefone cadastrado.

Recuperação da senha, do e-mail e do telefone

Acesse a Página do Participante do Enem 2017;

Forneça seu CPF, responda ao desafio das figuras e clique no link "esqueci minha senha";

Uma nova tela mostrará seu CPF e alguns caracteres do e-mail cadastrado na inscrição para que você confira;

Se você não se lembra ou não tem acesso ao e-mail revelado, responda novamente ao desafio das figuras e clique no link "não tenho acesso a este e-mail";Uma nova tela mostrará seu CPF e alguns caracteres do celular cadastrado na inscrição para que você confira;

Se você também não se lembra ou não tem acesso ao telefone revelado, responda novamente ao desafio das figuras e clique no link "não tenho acesso a este telefone celular";

Por não se lembrar nem da senha, nem do e-mail, nem do celular, você precisará alterar seus dados de contato para envio de uma nova senha. Em uma nova tela, preencha os campos solicitados, responda ao desafio das figuras e clique em "salvar novos dados de contato e enviar nova senha"; Uma senha temporária será enviada para o e-mail recentemente cadastrado./ INEP/ Agência Brasil