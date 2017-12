Local de prova do Enem fica sem luz em Belo Horizonte

O câmpus Pampulha da UFMG, em Belo Horizonte, ficou sem luz durante aproximadamente 20 minutos no início da aplicação do Enem neste sábado, 3. Vários prédios da universidade ficaram no escuro até que técnicos da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) repararam o dano.

Segundo a assessoria de comunicação da Cemig, técnicos da companhia ainda estão apurando a extensão do problema e o abastecimento foi transferido para outro circuito. A empresa ainda alega que a interrupção no fornecimento de energia durou apenas cinco minutos, entre 13h49 e 13h54.

O Ministério da Educação (MEC) informou que não houve prejuízo aos candidatos e a prova terminou normalmente às 17h30. De acordo com o MEC, o local é bem iluminado e o dia está claro na capital mineira.

Atualizada às 17h58.